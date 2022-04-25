لمريضات الضغط| استشاري : احذري من تسمم الحمل بسبب تناول الأسماك المملحة

قالت الدكتورة مني عبد المطلب، استشاري الباطنة والتغذية العلاجية، إنه يجب تغيير معتقد أن تناول السمك خلال شهر رمضان سيجعلنا نشعر بالعطش، معقبة: “هذا غير صحيح بالمرة.. ويجب تناول السمك مرتين على الأقل بالأسبوع”.

وأضافت “عبد المطلب”، خلال حوارها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن ما يجعلنا نشعر بالعطش أثناء تناول السمك هو وضع التوابل عليه ، موضحة أنه بالنسبة للأسماك المملحة فيجب الحذر من نسبة الأملاح بها.

وتابعت ان سمكة واحدة مملحة تعادل 4 ملاعق من الملح، وبالتالي فإن الجسم يحتاج كمية كبيرة من المياه لخروج تلك الاملاح من الجسم، لافتة إلى أنه فى حالة بقاء الملح فى الجسم فإنه يزيد من معدل الضغط لدي الأشخاص الذين يعانون منه.

ونصحت أصحاب الضغط العالي بتجنب تناول الأسماك المملحة وتناول الأسماك العادية بدلا منها، متابعة: “لو هناخد هندوق بس.. خاصة للحوامل لأنه من الممكن أن يحدث لها تسمم حمل أو أن السمك نفسه يكون مصدره غير موثوق منه.. إلى جانب مرضي الكلي والكسور الكلوي".