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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع نسبة الاشغال بالمنشآت السياحية في الفيوم بمناسبة احتفالات شم النسيم

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة الفيوم ورئيس مركز أبشواى أثناء الجولة

تفقد اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة بالفيوم، يرافقه المحاسب  مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى والدكتور ‏معتز عبد الفتاح مدير عام الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم صباح اليوم المنشآت السياحية على ضفاف بحيرة قارون وأجواء ‏الاحتفال بأعياد شم النسيم و الاطمئنان على تقديم كافة الخدمات وتوفيرها لضيوف المحافظة وأهاليها.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة ‏للخدمات المقدمة بالمناطق السياحية بالمحافظة.

وتلاحظ إرتفاع نسبة الاشغال بالمنشآت السياحية مثل الواحة والبانوراما وغيرها من المواقع على شواطئ بحيرة قارون بشكشوك ‏مركز ابشواي.‏

ورافق مسئولي المحافظة خلال الجولة رئيس قرية شكشوك ومديرى المنشآت السياحية .

الفيوم سكرتير رئيس المركز المنشاة السياحية

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