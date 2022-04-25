ارتفاع نسبة الاشغال بالمنشآت السياحية في الفيوم بمناسبة احتفالات شم النسيم

تفقد اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة بالفيوم، يرافقه المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى والدكتور ‏معتز عبد الفتاح مدير عام الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم صباح اليوم المنشآت السياحية على ضفاف بحيرة قارون وأجواء ‏الاحتفال بأعياد شم النسيم و الاطمئنان على تقديم كافة الخدمات وتوفيرها لضيوف المحافظة وأهاليها.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة ‏للخدمات المقدمة بالمناطق السياحية بالمحافظة.

وتلاحظ إرتفاع نسبة الاشغال بالمنشآت السياحية مثل الواحة والبانوراما وغيرها من المواقع على شواطئ بحيرة قارون بشكشوك ‏مركز ابشواي.‏

ورافق مسئولي المحافظة خلال الجولة رئيس قرية شكشوك ومديرى المنشآت السياحية .