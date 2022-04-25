هل بقايا "بيض" عيد شم النسيم آمنة للأكل في اليوم التالي؟..اعرف الإجابة

يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم عن طريق تلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة، ولكن هل بقايا بيض عيد الفصح آمنة لتناولها في اليوم التالي؟ .

بقايا بيض عيد الفصح آمنة طالما أنها لم تترك في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، ولكن إذا كان البيض له رائحة قوية أو مظهر مشوه، فعليك التخلص منه.

ما مدة بقاء بيض عيد شم النسيم في الثلاجة؟

يبقى البيض المسلوق جيدًا لمدة تصل إلى أسبوع في الثلاجة، من الأفضل ترك القشرة على البيض المسلوق لأنها تساعد في حماية الداخل من البكتيريا والروائح الكريهة، وقم بإطالة العمر الافتراضي للبيض عن طريق تثبيته في حاوية محكمة الإغلاق.

وإذا كنت ستقوم بإعادة تسخين البيض ، قم بتسخينه برفق في كوب من الماء الساخن، ويميل البيض المسلوق الكامل إلى الانفجار عند وضعه في الميكروويف.