ازدهار السياحة العلاجية للأجانب في الأقصر بشعار "نرعاك في مصر"

يستهدف جذب السائحين من الأسواق الأوروبية وشمال أفريقيا إلى مناطق الأقصر السياحية بهدف تلقي العلاج مستشفيات الهيئة بالأقصر وبورسعيد والإسماعيلية وقريبا في أسوان وجنوب سيناء ؛ لأن منارة الصحة في مصر هي هيئة الرعاية الصحية .

كما يستهدف وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية لزيادة النقد الأجنبي من السياحة العلاجية في مصر لأن الأقصر تتميز بأنها مدينة تاريخية وبها ثلثي آثار العالم مع العديد من المزارات السياحية فهي مقصد سياحي عالمي وهذا يعطي للأقصر ميزة تنافسية غير متوفرة في أي مكان في العالم .

كما يستهدف استمتاع السائح قبل وبعد إجراء العملية وفترات النقاهة بالإمكان التاريخية في الأجنحة الفندقية المطلة على النيل بمستشفى الكرنك الدولي ولأن الأقصر ثاني محافظة تسجل في منظومة التأمين الصحي الشامل .



