ريم مصطفى: رفضت سوتس بالعربي في البداية.. ومكنتش عارفة أهمية الدور

قالت الفنانة ريم مصطفى عن مسلسل أنها عندما عُرض عليها دور في «سوتس بالعربى» اعتذرت في البداية، كما أنها لم تشاهد مسلسل «سوتس» في نسخته الأجنبية، لكن كانت تعرف أن هناك مسلسلا يُسمى «سوتس» وتسمع عنه، «عمري ما اتفرجت عليه، لما عرضوا عليا الدور، لقيت دوري محدود، ودور صغير أوي، قولتلهم كده مفيش دور، قالولي واضح أنك مش فاهمة أهمية دورك، يا ريت تتفرجي على النسخة الأجنبية.

وأضافت ريم مصطفى خلال حوارها في برنامج «دراما مصر»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أنها بالفعل دخلت من أجل مشاهدة النسخة الأجنبية، «اتخضيت، لاقيت الشخصية اللي هقوم بيها مهمة جدًا في الأحداث، وكنت محور رئيسي في حاجات كتير جدًا»، موضحة أنها وافقت على العمل وقالت «الحمد لله وتوكلنا على الله»، موضحة في الوقت ذاته أنها لم تشاهد المسلسل النسخة الأجنبية بالكامل، حتى لا تتأثر بالشخصية، «كنت ماسكة الريموت فقط وبقلب عشان أشوف بس الحال عمومًا ماشي إزاي.

وأشارت الفنانة ريم مصطفى، أنها قامت بتحضير شخصية «كاميليا» وقرأت عنها كثيرًا، كما أن أي شخصية تقف أمامها في المسلسل تفرض عليها الأداء، «كاميليا مختلفة جدا وهي واقفة قدام آدم، عن شخصيتها قدام زين، عن شخصيتها قدام أي حد تاني، كان عندي مشهدين واحد صعب وآخر سهل، قالوا هنشيل واحد النهاردة بس لازم هنعمله ساعات لما نخش في الصعب بيساعد، يومها لما أنا عملت المشهد أنا وآسر خرجت منه أنا مبسوطة جدا، وآسر قالي ده هيوفر عليكي وقت طويل جدا، وده حصل فعلا.