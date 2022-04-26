بالأغاني الوطنية.. فرق الموسيقى العسكرية تشارك أهالي الإسماعيلية باحتفالات تحرير سيناء



شاركت فرق الموسيقى العسكرية بقيادة الجيش الثاني الميداني، مساء الاثنين، أهالى محافظة الإسماعلية بعزف مقطوعات وطنية احتفالا بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة.

وكانت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، قد نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أغنية بعنوان "جيشك يا مصر"، بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء.

وتقول كلمات الأغنية: "جيشك يا مصر فى قلبى ساكن، جيشك يا مصر للأرض صاين، جيشك يا مصر بيبنى معاكى، جيشك يا مصر دائما وراكى، على كل غادر بيكى قادر، وكل طامع فيكى رادع، يحمى الحمى من عاد، من كل خاين للتمن دافع، مالوش سمعة غير الشجاعة وارثها من دم طاهر، جيشك ده ابنك، جيشك ده، سندك، جيشك ده تاجك، جيشك ده دهرك، جيشك ده يدك للسلام، جيشك يا مصر فى قلبى ساكن، جيشك يا مصر للأرض صاين، جيشك يا مصر بيبنى معاكى، جيشك يا مصر دائما وراكى".

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