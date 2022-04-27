خلو موسم العمرة من عدوى كورونا.. تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تصريحات الصحة السعودية بخلو موسم العمرة من عدوى فيروس كورونا .

وقال أحد الأطباء بمكة أن الإصابات في العمرة تنوعت بين الأزمات القلبية ، أو الاجهاد ، مؤكدا خلو الإصابات من أية حالات عدوى بكورونا .

وفي سياق أخر ، دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، المعتمرين في بيت الله الحرام إلى التفرغ للعبادة في أطهر بقاع العالم.

وقالت الوزارة السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "كثرة التصوير في الحرم وأثناء العمرة تشغل المعتمر عن الخشوع وطاعة الله، وتزعج العابرين بجانبك أثناء التصوير، وقد تعرض الآخرين للاصطدام بك".

