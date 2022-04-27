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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحديد موعد طرح رنج روفر سبورت 2023 بصور تشويقية جديدة

رنج روفر سبورت 2023
رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً

طرحة شركة لاندروفر حملتها التشويقية الجديدة والرسمية للسيارة رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً ، من خلال صور تشويقية جديدة للسيارة من الداخل والخارج بتشويشات كثيرة .

 

واوضحت شركة لاندروفر خلال حملتها التشويقية الرسمية للسيارة رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً ، ان السيارة سيتم تدشينها يوم 10 مايو القادم.

رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً

وستستمد السيارة رنج روفر سبورت الجديدة بمحرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو بقوة 400 حصان وعزم 550 نيوتن متر، ومحرك 4.4 لتر 8 سلندر توين تيربو بقوة 530 حصان وعزم 749 نيوتن متر، كما ستحصل على فئة SVR عالية الأداء، بقوة قد تصل إلى 625 حصان .

رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً

واكد الخبراء ان السيارة رنج روفر سبورت 2023 ، ستستلم عدد من المحركات الهايبرد والديزل الأخرى .

رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً

وظهرت الصور التجسسية  ، بان السيارة رنج روفر سبورت 2023 ، ستحصل على اكصدام امامى مختلف ومصابيح الضباب الطافئة بعض الشيء، و شبك نحيف والمصابيح الأمامية المحدثة بشكل هادئ، و تصميم خارجي انسيابي نسبياً وخطوط بارزة ومصابيح خلفية نحيفة وسقف رياضي مائل بعض الشيء وجناح خلفي أكبر حجماً.

رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً

وتاتى السيارة رنج روفر سبورت 2023 ، بمقصورة ودواخل ، تتسم بمواد أفخم وتصميم مبسط، كما قد تحصل على لوحة عدادات رقمية 13.7 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 13.1 إنش.

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