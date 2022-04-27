تحديد موعد طرح رنج روفر سبورت 2023 بصور تشويقية جديدة

طرحة شركة لاندروفر حملتها التشويقية الجديدة والرسمية للسيارة رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً ، من خلال صور تشويقية جديدة للسيارة من الداخل والخارج بتشويشات كثيرة .

واوضحت شركة لاندروفر خلال حملتها التشويقية الرسمية للسيارة رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً ، ان السيارة سيتم تدشينها يوم 10 مايو القادم.

رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً

وستستمد السيارة رنج روفر سبورت الجديدة بمحرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو بقوة 400 حصان وعزم 550 نيوتن متر، ومحرك 4.4 لتر 8 سلندر توين تيربو بقوة 530 حصان وعزم 749 نيوتن متر، كما ستحصل على فئة SVR عالية الأداء، بقوة قد تصل إلى 625 حصان .

رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً

واكد الخبراء ان السيارة رنج روفر سبورت 2023 ، ستستلم عدد من المحركات الهايبرد والديزل الأخرى .

رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً

وظهرت الصور التجسسية ، بان السيارة رنج روفر سبورت 2023 ، ستحصل على اكصدام امامى مختلف ومصابيح الضباب الطافئة بعض الشيء، و شبك نحيف والمصابيح الأمامية المحدثة بشكل هادئ، و تصميم خارجي انسيابي نسبياً وخطوط بارزة ومصابيح خلفية نحيفة وسقف رياضي مائل بعض الشيء وجناح خلفي أكبر حجماً.

رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً

وتاتى السيارة رنج روفر سبورت 2023 ، بمقصورة ودواخل ، تتسم بمواد أفخم وتصميم مبسط، كما قد تحصل على لوحة عدادات رقمية 13.7 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 13.1 إنش.