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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح "البيت بيتي" لـ كريم محمود عبد العزيز بعد رمضان

البيت بيتي
البيت بيتي

كشفت منصة شاهد vip  عن موعد طرح حلقات مسلسل “ البيت بيتي ” ، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز . 

وأعلنت منصة شاهد أنها من المقرر أن تطرح أولى حلقات العمل بعد انتهاء شهر رمضان الكريم . 

مسلسل البيت بيتي من المقرر أن يقوم ببطولته كل من كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل ، وتدور أحداثه فى 10 حلقات فقط . 

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يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "من أجل زيكو" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم منة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.


وتجسد الفنانة منة شلبي، دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.

كريم محمود عبد العزيز ميرنا جميل منصة شاهد vip من اجل زيكو فيلم من أجل زيكو البيت بيتي

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