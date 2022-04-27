طرح "البيت بيتي" لـ كريم محمود عبد العزيز بعد رمضان

كشفت منصة شاهد vip عن موعد طرح حلقات مسلسل “ البيت بيتي ” ، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز .

وأعلنت منصة شاهد أنها من المقرر أن تطرح أولى حلقات العمل بعد انتهاء شهر رمضان الكريم .

مسلسل البيت بيتي من المقرر أن يقوم ببطولته كل من كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل ، وتدور أحداثه فى 10 حلقات فقط .

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "من أجل زيكو" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم منة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.



وتجسد الفنانة منة شلبي، دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.