إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة مطار الأقصر

نجح مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر ، من إيقاف أعمال بناء مخالف بنجع العرب بمنطقة المطار.

وأوضح شعبان طايع رئيس منطقة المطار، أنه تم رصد هذه المخالفة أثناء المرور اليومي، وهي عبارة عن تجهيز لبناء مبني بالطوب الأبيض وقواطيع داخل سور بمساحة 80 م ،وتم إيقاف الأعمال ، بالتنسيق مع محمد صالح مشرف الإدارة الهندسية عن منطقة المطار ، وتمت الإزالة علي نفقة المواطن وتحرير محضر إزالة فورية في المهد وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

على صعيد متصل، عقد رئيس مدينة الأقصر ، اجتماعا موسعا ، بحضور المهندسة نجلاء حسن الطاهر مدير الإدارة الزراعية بندر الاقصر، والمهندس هاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضي، وذلك لمتابعة الإجراءات المتعلقة بملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.



مؤكداً ضرورة رصد المخالفات أولاً بأول، وتكثيف الحملات ليلاً ونهاراً لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

وأكد رئيس مدينة الأقصر ، أنه سيتم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، والتي تتمثل فى الإزالة الفورية في المهد لأى تعدٍ جديد.