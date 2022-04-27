شيخ الأزهر : القرآن الباعث الأوحد لحضارة الإسلام وعلينا استلهامه كي نعود

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن أمة القرآن الكريم فتحت أبواب التقدم والنور للعالم أجمع إذ لم تمضي سنوات قلائل على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انهارت أعتى إمبراطوريات العالم القديم وصارت أرضهما ذلك لأن هذه الفتوحات لم تكن استعمارية ولم تكن من قبيل السيطرة على الشعوب بل كانت فيض من عدل وحرية ومساواة وكان من المنطق أن يقف المؤرخون موقف المندهش منها.

ولفت شيخ الأزهر إلى أن المسلمين لم يعتدوا على أحد وإذا اضطروا لحمل السلاح في رد العدوان فلا مفر أمامهم كمضطرين، لافتا إلى أن القرآن الكريم وما تضمنه من عدل ومساواة وحرية الاعتقاد التي توجت بحق الإيمان والكفر وإحلال التعايش بديلاً للحروب هو السر في استقبال الشعوب للفتح الإسلامي حسبما وصف المؤرخون والمستشرقون وفطنوا، فكان القرآن الباعث الأوحد لحضارة الاسلام ولا بديل عن المسلمين اليوم من استلهام هذا القرآن.

واستعرضت وزارة الأوقاف خلال احتفالية ليلة القدر المنعقدة الآن بمركز المنارة للمؤتمرات في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيلما تسجيليا بعنوان “الأمة القرآنية”، يبرز دور الدولة المصرية في خدمة القرآن الكريم كبلد القرآن وواحة الأمن والأمان.

وقد أهدى الدكتور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نسخة من كتاب الله تبارك وتعالى في مستهل احتفال الوزارة بـ ليلة القدر.

احتفال ليلة القدر

وقال وزير الأوقاف إن ليلة القدر هي ليلة مباركة كما وصفها المولى تبارك وتعالى وجعلها خير من ألف شهر، مشيراً إلى أنه يتعين علينا شكر النعم في دولة خدمة القرآن الكريم وتربعت على عرش تلاوته جيلاً بعد جيل.



وعدد وزير الأوقاف أعلام دولة التلاوة من الشيخ محمود خليل الحصري، مصطفى إسماعيل، محمود صديق المنشاوي، عبدالباسط عبدالصمد، محمود علي البنا، وغيرهم من حفظة كتاب الله وسفرائه حول العالم، موضحاً أن الدولة المصرية لم تعنى فقط بحفظ القرآن الكريم فقط بل فهمه وترجمة معانيه إلى لغات مختلفة.

وشدد وزير الأوقاف على أن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان وواجبنا إعمال العقل في ضوء فهم النص بضوء المستجدات، مشددا على أننا لم نحتفي بالقرآن حق الاحتفاء دون التأدب بأخلاقه، وأن عنايتنا بسنة النبي لا غنى عن الرجوع إليها فمن بين لنا أن صلاة الصبح ركعتان والظهر أربعة، ومن علمنا الزكاة و غيرها إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وانطلقت وقائع احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر، بمركز المنارة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كلمة للأمة ، تليها كلمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويعقبها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ومن المقرر أيضا أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدتها وزارة الأوقاف في شهر ديسمبر الماضي 2021.

والفائزين هم في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن – بالترتيل عبد الله على محمد محمد مصر ويحصل على 180.000 ألف جنيه و شهادة تقدير، وسارة أيمن أحمد موسي مصر الثاني وتحصل على 120.000 ألف جنيه و شهادة تقدير، و إيمان جمال فاروق حسن مصر حصلت على المركز الثالث 100,000 ألف جنيه و شهادة تقدير.

والفرع الثاني في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة فحصل أبو بكر تشمالا الكونغو الديمقراطية على المركز الأول 150.000 ألف جنيه و شهادة تقدير، ومحمود على شانفي جزر القمر الثاني 100.000 ألف جنيه وشهادة تقدير وعبد الرحمن صالح نيجيريا الثالث 50,000 ألف جنيه و شهادة تقدير.

أما الفرع الثالث في حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة ، فحصل نادي سعد جابر محمد مصر على المركز الأول 50,000 ألف جنيه وشهادة تقدير، ومحمد أحمد حسن عبد الحليم مصر حصل المركز الثاني 30,000 ألف جنيهو شهادة تقدير، و عبد الرحمن مهدي جمال أحمد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه و شهادة تقدير

والفرع الرابع في حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة ، حصلت شيرين محمد عبد الله أمين مصر الأول 50.000 ألف جنيه و شهادة تقدير ،و أحمد تامر ممدوح محمد صبري حصل على المركز الثاني 30.000 ألف جنيه وشهادة تقدير، و روميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي من مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه و شهادة تقدير

أما فرع الأئمة في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره حصل أيمن منصور عبد العزيز مصر الأول 50.000 ألف جنيه و شهادة تقدير.