افتتاح معرض الفنون التشكيلية بكلية بنات عين شمس.. صور

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات معرض للفنون التشكيلية بكلية البنات والذى نظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعه لعرض بعض الأعمال الفنية للطلاب.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات والدكتورة هبة عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب .

تضمن المعرض العديد من اللوحات التى نالت إعجاب الحضور و التى قدم فيها الطلاب إبداعات مختلفة و معبرة ، حضر المعرض نخبة من رموز الفنون التمثيلية و التشكيلية.