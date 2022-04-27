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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاساما حكماً لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

بكاري جاساما
بكاري جاساما

كشف مصدر داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الإستقرار على إسم حكم مباراة النادي الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: “تم الإستقرار بشكل كبير داخل الإتحاد الإفريقي على تعيين الجامبي بكاري جاساما حكماً لمباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف”.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أكد في وقت سابق أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حدد موعد مباراتي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الشخصي على موقع التواصل الإجتماعلي “فيس بوك”:" كاف يحدد موعد مباراتي الأهلي و وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا".
أضاف شوبير:" 7 مايو مواجهة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف في القاهرة، و 14 مايو مواجهة الإياب في الجزائر".

يذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل فجر وفاق سطيف مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الترجي من الدور ربع النهائي، حيث تعادل سلبيا مع الفريق التونسي في الجزائر، وفاز عليه بهدف نظيف في رادس.

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