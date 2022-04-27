إفطار ليلة القدر .. مائدة رمضانية بكنيسة العذراء بسوهاج

وجهت كنيسة العذراء مريم، بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، دعوة لمسلمي القرية وأقباطها، من الأهالي والقيادات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، للمشاركة في حفل الإفطار الجماعي الذي شهدته القرية الليلة.

لنرى اليوم عددا من القساوسة والرهبان، وأئمة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، بمركز المنشاة على مائدة إفطار واحدة ليُسجل هذا اليوم الأربعاء، المُصادف لليلة القدر بإذن الله، حالة المحبة والترابط الوطني بين مسلمين وأقباط مصر.

"كنا مبسوطين جدًا وفعلا أهل واخوات مش مجرد جيران ولا ولاد قرية واحدة لأ"، بهذه الكلمات بدأ مخلص ثابت أبو عميرة، أحد أهالي القرية الكِرام، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا أن الإفطار كان يسوده روحًا جميلة تملؤها السعادة والسرور والبهجة، مشيرًا إلى أن أهالى القرية اعربوا عن سعادتهم بهذا الإفطار الجماعي المميز.

وأضاف "أبو عميرة" أنه الأخوة الأقباط بذلوا قصارى جهدهم في تنظيم مائدة الإفطار لتكون بشكل مميز ولا ينقصه شيء، "الفكرة مش اكل والسلام لأ ده الكلام والضحك والهزار والروح الحلوه في اليوم خلتوه مميز ويتسجل في ذكرياتنا الجميلة".

وتقدم الحضور بخالص الشكر إلى الأقباط بكنيسة العذراء مريم، بقرية أولاد سلامة، بالمركز، على جهودهم في تنظيم مائدة إفطار وإعدادها المتميز، ومن بينهم القس جرجس راعي الكنيسة على لتوزيعه الطعام على سفر المائدة على الصائمين.

لنرى اليوم مجموعة صور يظهر بها راعي كنيسة العذراء مريم، بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وهو يوزع العصائر بيديه على الصائمين، على مائدة إفطار جماعي، جمعت بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي ولفيف من أهالي القرية.