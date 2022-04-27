قصة سيارة رينج روفر التى حطمتها نرمين الفقي بسبب غيرتها على حزلقوم.. صور

" أقوى ميت مرة من الدب وصوتي صوت زئير .. شموخ الصقر في السما ذكاء تعلب مكير .. إخلط كل ده كوكتيل يطلعلك الكبير" إنه الكبير هذا الرجل الذي تهتز المجالس بذكر اسمه، بمجرد أن تدب خطاه أي منطقة يفر الجميع مهرولًا يبحث عن شيء يختبأ لخوفهم الشديد من هيبته وجبروته، غاب عنا لسبع سنوات ولكنه عاد إلينا مرة أخرى بشموخه ونجاحه المنقطع النظير وكان بالفعل عودًا حميدًا.

قصة سيارة رينج روفر التى حطمتها نرمين الفقي بسبب غيرتها على حزلقوم

ينافس مسلسل "الكبير أوي" ضمن السباق الدارمي الرمضاني لهذا العام، ولكنه تمكن من أن يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عن استحقاق تام، خاصة بمشاركة الوجه الجديد رحمة احمد التي جسدت شخصية مربوحة زوجة الكبير "أحمد مكي" ذلك الدور الإستثنائي الذي أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعية، وجعلها تدخل قلوب الجماهيربدون أي مقدمات.

قصة سيارة رينج روفر التى حطمتها نرمين الفقي بسبب غيرتها على حزلقوم

امتلأ مسلسل "الكبير أوي" هذا العام بالكثير من الأحداث الشيقة المليئة بالكوميديا والضحك، خاصة بظهور شخصية "حزلقوم" الفكاهية، وما أثار الدهشة حولها حينما ظهرت جميلة الدراما المصرية نرمين الفقي بشخصيتها الحقيقية، وقد نشأت قصة حب بينها وبين حزلقوم وكانت تغير عليه بشده، وهذا ما جعلها تدشم سيارته الفارهة بمجرد رؤيته برفقة فتاة دون أن تتحدث معه لمعرفة من هذه الفتاة.

قصة سيارة رينج روفر التى حطمتها نرمين الفقي بسبب غيرتها على حزلقوم

وكانت هذه السيارة من إنتاج الصانع البريطاني ووحش صناعة سيارات الدفع الرباعية لاند روفر LAND ROVER، ثاني أكبر شركات صناعة السيارات التي تصدرت فئة الدفع الرباعية بعد منافستها جيب JEEP في العام 1948، فقد تأسست الأسطورة LAND ROVER في العام 1951، وأثبتت جدارتها في سوق السيارات العالمي منذ أولى لحظات نشأتها بالرغم من المنافسة القوية بينها وبين الامريكية JEEP، ولكنها حاليًا تتصدر المرتبة الأولى في السيارات الاعتمادية الفاخرة رباعية الدفع التي تمتاز بالمرونة والتصدي لصعاب الطرق الصحراوية الوعرة .

قصة سيارة رينج روفر التى حطمتها نرمين الفقي بسبب غيرتها على حزلقوم

من المعروف عن الأسطورة الإنجليزية لاند روفر LAND ROVER أنها تتطلع دائمًا للتطوير وتحديث إمكاناتها، وذلك لمواكبة المتطلبات التكنولوجية العصرية الحديثة ،لذا فقد عملت على تصميم سيارة أكبر و أعلى من إصداراتها التي تسبق العام 1967، فظلت لمدة أعوام تفكر وتخطط وترسم لتصميم جديد يواكب العصر الحديث،وبالفعل خرج هذا النموذج الذي ظلت لسنوات تخطط له إلى النور تحت مسمى الطراز RANG ROVER ووهو الطراز الذي حقق شعبية كبيرة وأصبح من أكثر السيارات ذات قوة الدفع الرباعية شهرة، فهو طراز يحتوي على الكثير من عناصر الرفاهية والقوة والفخامة.

قصة سيارة رينج روفر التى حطمتها نرمين الفقي بسبب غيرتها على حزلقوم

وكانت قد دشمت الفنانة نرمين الفقي السيارة التي ظهرت برفقة "حزلقوم"، من الطراز رانج روفر ايفوك RANGE ROVER EVOQUE موديل عام 2020، والذي استمد قوته من محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 250 حصانًا، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 365 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 9 سرعات.

قصة سيارة رينج روفر التى حطمتها نرمين الفقي بسبب غيرتها على حزلقوم

مسلسل "الكبير أوي" يشارك في دراما شهر رمضان المبارك لهذا العام بجزئه السادس، الذي شارك بطولته مجموعة من أهم النجوم في وقتنا الحالي يأتي من بينهم "أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، رحمة أحمد، ماجد الكدواني، علاء زينهم، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، شيماء سيف، نرمين الفقي، سليمان عيد، منير مكرم، ليلى عز العرب"، ومن تأليف مصطفى صقر، و إخراج أحمد الجندي.