بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل دجاج بالمشروم والجبنة

دجاج بالمشروم والجبنة من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و نكهات لذيذة أيضا، فيمكنك إعداده و تقديمه لأفراد اسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دجاج بالمشروم والجبنة فيما يلي..

مقادير دجاج بالمشروم والجبنة



٤صدور دجاج مكعبات

طبق مشروم شرائح

جبنة كيري سبريد

بديل كريمة طهي

2ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

زبدة

زيت نباتي

مرقة دجاج

لعمل بديل كريمة الطهي:

لتر حليب

٤ملعقة كبيرة دقيق

٤ملعقة كبيرة زبدة

كوب قشطة



طريقة تحضير دجاج بالمشروم والجبنة



يشوح الدجاج في الزبدة مع القليل من الزيت ثم تضاف التوابل مع ملح وفلفل اسود ويضاف الجبنة الكريمي وتقلب ويضاف لها رشة فلفل اسود ويقلب على نار هادئة وترفع.

يمكن ان يضاف لها بديل كريمة الطهي حسب الرغبة مع المرقة.

لعمل بديل كريمة الطهي:

تىضع الزبدة مع الدقيق في وعاء على النار ويقلب حتى يشوح ثم يضاف الحليب ويقلب حتى يصبح القوام كريمي وتضاف القشطة وتقلب.

تقدم صدور الدجاج مع الخضار السوتيه والبطاطس المشويه أو البطاطس البيوريه.