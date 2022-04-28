رحلت في صمت.. دفن جثمان الفنانة فاطمة مظهر في الإسكندرية

وارى الثرى جثمان الفنانة فاطمة مظهر، فور وفاتها ورحيلها عن عالمنا في صمت قبل يومين، ليتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالإسكندرية.

وفاة فاطمة مظهر

غيب الموت مساء -قبل يومين- الفنانة فاطمة مظهر، الأخت غير الشقيقة للفنان الكبير أحمد مظهر.

وأعلن الفنان مفيد عاشور، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة فاطمة مظهر قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعا الفنانه الكبيره فاطمه مظهر .. رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .. اللهم بحق شهرك الفضيل هذا اللهم أجعلها من عتقاءك ياعفو ياجواد ياكريم...اللهم آمين يارب العالمين.. نسألكم الفاتحة علي روحها الطاهره».

أبرز أعمال الراحلة فاطمة مظهر

لعبت الراحلة فاطمة مظهر، العديد من الأدوار الثانية التي لا تمسى، من بينها فيلم الأحضان الدافئة، وتميزت في دور شخصية صديقة البطلة التى قامت بدورها الفنانة زبيدة ثروت.

وشاركت فاطمة مظهر، في مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرا"، الذى قام ببطولته الفنان عبد المنعم مدبولى بمشاركة عدد كبير من النجوم.