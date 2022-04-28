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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: الناتو لا يخوض حربًا بالوكالة مع روسيا.. وموسكو تنتشر كالسرطان بأوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني بن والاس

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة يمكنها ضرب القوات البحرية الروسية في البحر الأسود، محذرًا من أن الرئيس فلاديمير بوتين سيحاول التوسع في منطقة ترانسنيستريا بمولدوفا.

 

وقال والاس لشبكة "سكاي نيوز": "قلنا إننا سنصدر ونزود، إذا استطعنا، صواريخ مضادة للسفن. من المهم للغاية أن تخرج الحبوب التي تؤثر علينا جميعًا من أوكرانيا. لا يمكنها السيطرة على البحر الأسود. إنها ليست ملكهم بعد الآن. وبالتالي فإن التأكد من عدم استخدام السفن الروسية لقصف المدن أمر مهم".

 

ولفت إلى أنه لا يخوض حلف شمال الأطلسي “الناتو” حربًا بالوكالة مع روسيا، مشيرًا إلى أن بوتين يحاول توسيع نطاق الصراع في منطقة ترانسنيستريا بمولدوفا.

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كما حذر من أن الرئيس الروسي قد يأمر قواته بالتحصن والتعزيز كما فعل في عام 2014، وأن يصبح جيشه "نموًا سرطانيًا" بأوكرانيا، وذلك بعد أن فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية بها.

 

وأكد وزير الدفاع البريطاني أن المملكة المتحدة دعمت طرد روسيا تمامًا من أوكرانيا، ولم يستبعد دعم أوكرانيا في استعادة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، موضحا: “إذا أردنا ألا يحدث هذا، فعلينا أن نساعد كييف في محاولة التخلص من هذا الغزو”.

 

وتابع: “لا يزال الطريق طويلا قبل أن تنتشر القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم. ما أود قوله بالتأكيد هو أننا ندعم وحدة سيادة أوكرانيا. لقد فعلنا ذلك طوال الوقت. الآن بالطبع يشمل ذلك شبه جزيرة القرم”.

 

وأكد: “لكن أولا وقبل كل شيء، دعونا نخرج روسيا من ما هي عليه الآن في خطط الغزو، ونساعد أوكرانيا على حلها”.

أوكرانيا وزير الدفاع البريطاني فلاديمير بوتين بوتين روسيا

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