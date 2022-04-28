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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: القضاء على 300 أوكرانيًا و40 معدة في قصف لـ67 منشأة عسكرية

القوات الروسية في
القوات الروسية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن شن هجمات على 67 منشأة عسكرية مما أدى إلى مقتل 300 من القوميين الأوكرانيين، فضلا عن قصف 4 أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة.

 

وحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، إن من بين المواقع التي تم قصفها: 6 مراكز للقيادة، ومعقلان للسرايا، ومخازن كبيرة للصواريخ والمدفعية والوقود في قرى "برياوبراجينكا" و"أوريخوف"، وكذلك 55 موقعا لتركز القوى البشرية العاملة والمعدات العسكرية لأوكرانيا.

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وخلال الليل، نجحت الصواريخ الجوية عالية الدقة التابعة لسلاح القوات الفضائية الجوية الروسية في قصف 4 منشآت عسكرية أوكرانية من بينها منطقتي تمركز للقوى البشرية والمعدات العسكرية، وكذلك مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق قريتي "بارفينكوفو" و"إيفانكوفكا".

 

ونتيجة للقصف تم القضاء على أكثر من 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين، وما يصل إلى 40 مركبة ومصفحة.

 

ولفتت إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية اتمت ما يقرب من 408 مهمة قتالية خلال الليل، وأصابت 18 مركز قيادة، و383 موقع تركز للقوى البشرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية.

 

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق مستوطنة نيكولايفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

 

كذلك تم تدمير 5 مسيرات أوكرانية في مناطق قرى "فيسيلوغوروفكا" و"زاتشينويه" و"نوفوميخايلوفكا" و"ليوبيموفكا" و"خاركوف"، وصدت أنظمة الدفاع الجوي صباح اليوم هجوما بصاروخ باليستي "توتشكا – أو" الأوكراني على مناطق سكنية بمدينة "إيزيوم" بمنطقة خاركوف.

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