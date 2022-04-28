أحمد السقا يستقل "الكارتة" على الطريق الدائرى ..فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو طريف للفنان أحمد السقا وهو يستقل “كارته” على الطريق الدائرى دون الكشف عن طبيعة الفيديو ،وظهر السقا على الكارته برفقة مساعديه .

روج الفنان أحمد السقا لفيلمه الجديد "العنكبوت"، المنتظر طرحه في دور العرض في موسم عيد الفطر 2022.



ونشر السقا عبر حسابه علي انستجرام بوستر الفيلم وعلق قائلا "العنكبوت فيلم العيد ان شاء الله".

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

ويعرض للفنان أحمد السقا حاليا مسلسل الاختيار 3 بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ظهر في البرومو الدعائي لمحة من أحداث العمل المعروض حاليا، والذي ستدور أحداثه حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، ويظهر خلاله عدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة 30 يونيو.