التفاصيل الكاملة لـ حفل “Maroon 5” فى الأهرامات 3 مايو المقبل

تحيى الفرقة الأمريكية الشهيرة Maroon 5 حفلا غنائيا فى مصر 3 من مايو المقبل، تحت سفح الأهرامات،وذلك ضمن إطار جولتهم العالمية التي تشمل عدة دول في منطقة الشرق الأوسط .

أسعار تذاكر حفل Maroon 5

وتوجد ثلاث فئات لتذاكر الحفل وهي التذكرة الأرضية بـ2300 جنيه مصري.

وتذكرة الذهب الأرضي بـ 4500 جنيه مصري.

وفئة VIP ويصل سعرها إلى 5000 جنيه مصري.

يذكر أن تم نفاذ تذاكر فئة VIP .

أدم لافين يعرب عن سعادته بالحفل

و أعرب النجم العالمي أدم لافين أحد أعضاء فرقة الغناء العالمية Maroon 5 " أنه متشوق جدا لتحقيق حلمه بالغناء في منطقة أهرامات الجيزه تحت سماء مصر".

تفاصيل حفل Maroon 5

وسيكون ذلك الحفل هو الأول في الجولة الغنائية للفريق الذي يغني للمرة الأولى في الشرق الأوسط وسيقام حفل أبو ظبي في السادس من مايو.

يذكر بأن فريق مارون 5 حائز على عدد من الجوائز وكانت جائزة جرامي هي أبرز جوائز الفريق في مسيرته، ويتكون فريق مارون 5 من 5 أعضاء أبرزهم الأمريكي آدم ليفين المغني الرئيسي للفرقة والذي يعد أحد أبرز المغنيين في العالم.