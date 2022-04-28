شركة مياه الأقصر تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر تعليماته لكافة الإدارات التابعة داخل محافظة الأقصر باتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى احتمالات تنتج عن زيادة فى إستهلاك المياه أو أعطال فى شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى أو شكاوى للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك وتزامناً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف.

ياتى ذلك في اطار الاستعدادات التي تشهدها محافظة الأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأعلنت الشركة أنه تم التأكيد على متابعة قطاع المعامل لأعمال غسيل شبكات المياه وتحليل العينات ومتابعة جودتها و تم الانتهاء من تطهير جميع شبكات الصرف الصحى لاستيعاب حجم الاستهلاك المتزايد فى المياه، كما تم تطهير وغسيل محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات.



وتم انتهاء أعمال الصيانة بالمحابس الرئيسية لمحطة مياه الشرب بمدينة الأقصر لكى تناسب خطة التشغيل فى فصل الصيف تزامناً مع إنهاء صيانة المحابس بالشبكات فى عدد من المناطق بالمدينة وتم انتهاء أعمال الصيانة لبوستر رفع مياه الشرب بمنطقة نجع الشيخ لتحسين ضغوط المياه بمناطق ( شرق السكة الحديد والسواقى ).



كما تم تعديل خطة تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال الأعياد وأشهر الصيف القادمة وتعديل جداول الورديات لخدمة غرفة عمليات الخط الساخن 125 والطوارئ والشبكات لضمان الجاهزية التامة فى الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة.



وكذلك دخول خدمات الشبكة الوطنية لخدمة السلامة العامة مع توفير عدد 4 أجهزة لاسلكى حديثة مزودة بكاميرات لسهولة رصد الشكاوى أو الأعطال وسرعة التعامل معها فى الحال و تكثيف العمل بوحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات. ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية والشكاوى على نظام الكول سنتر، والإبلاغ الفورى لإدارة التوعية بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة و زيادة جاهزية المعدات إستعداداً لأي أعمال طارئة أيضا المرور والمتابعة لمدير عام المياه ومدير عام الصرف على المحطات والإدارات التابعة لمراجعة خطة التشغيل وتنفيذ التعليمات الصادرة من السيد رئيس مجلس الإدارة.



و تم زيادة مخزون الشركة من مهمات التشغيل للمحطات والشبكات والمواد المستخدمة في تطهير المياه و المتابعة والمرور المستمر على مولدات القوى والتأكيد على جاهزيتها للعمل لمواصلة الخدمة في حال انقطاع التيار الكهربي، وعقد ندوات توعية لحث المواطنين على عدم الاستخدام الخاطئ للمياه وتجنب إهدارها فى أعمال النظافة بالمنزل وغسيل السجاد قبل العيد.