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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة عوف: عمل المرأة في منزلها تؤجر عليه.. فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة هبة عوف أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن ثواب المرأة يزيد عن الله سبحانه وتعالي لخدمة زوجها في رمضان .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج " كلمة السر "المذاع على قناة صدى البلد، بدعوا كل زوجه أن تكون ذكية وتتاجر مع الله، بنيتها أثناء تحضير الطعام للمنزل .
 

وأوضحت أن السيدات ممكن أن تأخذ أجرا أكثر من الرجال، وبدعو الرجال بالكلمة الطيبة لأنها صدقة.

وتابعت ، يجب على الزوجة الصبر على زوجها فهي سكن له، وعلى الزوج القوامة وإذا غضبت المرأة يحتويها بالصبر والعلاقة بينهما مودة ورحمة .
 

الازهر الشريف جامعة الأزهر كلمة السر الدكتورة هبة عوف ى البلد الإعلامى خالد ميرى

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