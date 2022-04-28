هبة عوف: عمل المرأة في منزلها تؤجر عليه.. فيديو

قالت الدكتورة هبة عوف أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن ثواب المرأة يزيد عن الله سبحانه وتعالي لخدمة زوجها في رمضان .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج " كلمة السر "المذاع على قناة صدى البلد، بدعوا كل زوجه أن تكون ذكية وتتاجر مع الله، بنيتها أثناء تحضير الطعام للمنزل .



وأوضحت أن السيدات ممكن أن تأخذ أجرا أكثر من الرجال، وبدعو الرجال بالكلمة الطيبة لأنها صدقة.

وتابعت ، يجب على الزوجة الصبر على زوجها فهي سكن له، وعلى الزوج القوامة وإذا غضبت المرأة يحتويها بالصبر والعلاقة بينهما مودة ورحمة .

