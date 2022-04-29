قبل العيد.. تعرف على مواصفات شراء الرنجة والفسيخ



الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة من الأطعمة التي يتناولها المصريون بكثرة في عيد الفطر المبارك حيث يسبب تناولهما أضراراً كثيرة أحيانا بعضها يظهر بسرعة على الجسم وأخري لا تظهر إلا على المدي البعيد وفقا للدليل الوقائي بوزارة الصحة

وهذه الأضرار تتمثل في :-

1- الطريقة التي يتم بها تصينع الفسيخ، حيث يتم ترك الأسماك في الخلاء حتى تتحلل أو تنتفخ وهو ما يسمى بعملية التفسيخ مما



النصائح اللازمة عند شراءالفسيخ



1- أن يتم الشراء من مكان معروف.



2- أن تكون السمكه قوية ومتماسكه ورائحتها غير نفاذه.

3- ان تكون السمكة دون خدوش بالجسم والكشف عن خياشمها



4- يجب ألا يزيد ما يتم تناوله عن 100:150 جرام.



اما عن الرنجة فيفضل شراء الرنجة المغلفة حيث انها غير معرضة للتلوث ويفضل شراء الرنجة المدخنة

كما يجب شراءها من مكان مضمون ومعروف او من السوبر ماركت والابتعاد عن شرائها من بائعين الشارع