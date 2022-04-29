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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذهب الأصفر يتلألأ بالقليوبية .. 50 ألف فدان قمح تبشر بالخير وصرف المستحقات أولا بأول| فيديو

محصول القمح
محصول القمح

تواصل محافظة القليوبية من حصاد " الذهب الأصفر " محصول القمح وسط فرحة عارمة وإقبال كبير على حصاده باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية ، فيما رفعت محافظة درجة الاستعداد للبدء فى موسم حصاد محصول القمح.

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من جانبه أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن إجمالى ما تم زراعته بالمحافظة مساحة ٥٠ ألف و١٤٥ فدان بزيادة عن العام الماضى بمساحة ٣٥٠٠ فدانا بنسبة زيادة ٣٥٪ ، مشيرا الى أن التغيرات المناخية اخرت موسم الحصاد ولكنها ساعدت على امتلاء السنابل  فالمحصول هذا الموسم مبشر بالخير.

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وأضاف زايد أن جميع الإدارات الزراعية بالتعاون مع البنك الزراعى ومديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية تتعاون لإنجاح موسم الحصاد للقمح وتم الدفع بلجان من الإرشاد و المكافحة والرش واكتشاف أى إصابات بالصدأ ورش المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة.


وأشار إلى أن التحفيز الذى تقوم به الدولة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء حيث تم تحديد السعر من قبل وزارة الزراعة بمبلغ ٨٢٠ جنيها لأردب القمح وصرف حافز إضافي للفلاحين ٦٥ جنيها للأردب كنوع من التحفيز للمزارعين بهذا الموسم تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وصرف المستحقات أولا بأول.


وأوضح زايد أن المحصول مبشر بالخير جدا والظروف الجوية ساعدت الحبوب على الامتلاء حيث سيتم حصاد ١٢٥٢٠ فدان بمركز بنها و٢٠٣٠ فدان بكفر شكر و١١٦٣٤ فدانا بطوخ و٥٠٠٠ فدان بقليوب و٤٧١٣ بالقناطر الخيرية و١١٢٨١ بشبين القناطر و٢٩٦٧ بالخانكة، مضيفا أنه تم مد مديرية الزراعة بالقليوبية بعدد ٣ آلات حصاد للقمح سيتم الدفع بها للمناطق المزروعة وخاصة ببنها وطوخ وشبين القناطر أكثر المراكز في المساحات المزروعة بالقمح لتسهيل عملية الحصاد .


من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه عقد اجتماع مع المزارعين بحقولهم لحثهم على توريد القمح في المواعيد المحددة والتأكيد على دورهم الوطنى في الوقوف بجانب بلدهم لتفادي حدوث أزمة في كميات القمح هذا العام باعتبارها السلعة الاستراتيجية الأهم في حياة أي دولة موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أي عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.


وقال محافظ القليوبية إن هناك متابعة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لمزارع القمح والحقول، بجانب عقد ندوات ولقاءات مع المزارعين؛ لتشجيعهم على توريد المحصول، مشيرا إلى أنه لمس من مزارعي المحافظة خلال تلك اللقاءات القبول والحماس والوطنية والاستعداد لتوريد المحصول.


وأوضح أن محافظة القليوبية تستهدف توريد 90 ألف طن بواقع 12 أردبًا للفدان، ومن المتوقع أن تزيد كمية التوريد عن المستهدف، وذلك بعد زيادة السعة التخزينية للصوامع والشون بالمحافظة إلى أكثر من 227 ألف طن.

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