قبل العيد بأيام.. أسعار الكحك والبسكويت مخفضة 30% في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كحك وبسكويت عيد الفطر بالمجمعات الاستهلاكية
وينشر “صدى البلد” أسعار الكحك والبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية وهى كالتالى :
علبة كحك سادة ١ كيلو ٧٥ جنيها
علبة بسكويت سادة ١ كيلو ٧٠ جنيها
علبة بتي فور ١ كيلو ٧٥ جنيها
علبة مشكل ١ كيلو ٨٥ جنيها
علبة مشكل ٢ كيلو ١٦٥ جنيها
علبة مشكل فاخرة ٢ كيلو ١٩٠ جنيها
علبة بسكويت شفاف ١ كيلو ٧٥ جنيها
علبة بسكويت نادر شفاف ٢ كيلو ١٤٠ جنيها
علبة كعك ملبن ١ كيلو ٧٥ جنيها
علبة كعك مكسرات ١ كيلو ١٠٥ جنيهات
علبة غريبة سادة ١ كيلو ١٠٠ جنيه
علبة غريبة لوز ١ كيلو ١١٠ جنيه
بتي فور لوكس ١ كيلو ٩٥ جنيها
علبة مشكل كرتون ١ كيلو ٧٥ جنيها
علبة مشكل كرتون ٢ كيلو ١٥٥ جنيها