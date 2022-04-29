برابوس ترفع قوة مرسيدس-مايباخ GLS 600 إلى 900 حصان.. صور

عادت Brabus بإبداع آخر هذه المرة ضبطت مرسيدس مايباخ GLS 600، من خلال عدد من التحسينات المرئية من الداخل والخارج، وذلك على الرغم من أن أهم الأخبار تكمن تحت غطاء المحرك، حيث حصلت Brabus 900 على اسمها من قوة إنتاج المحرك، وحققت Brabus هذا من خلال مجموعة متنوعة من ترقيات ما بعد البيع التي تتجاوز بكثير أرقام أداء سيارات الدفع الرباعي.

برابوس ترفع قوة مرسيدس-مايباخ GLS 600 إلى 900 حصان

تعمل برابوس على زيادة إنتاج المحرك عن طريق زيادة إزاحته من 4.0 إلى 4.5 لترات وتطلق عليه اسم Brabus Rocket 900 V8، ويعمل زوج من الشاحن التوربيني الأكبر حجمًا والمصنوع خصيصًا على زيادة الضغط المعزز، مما يسمح للمحرك المعدل بإنتاج 900 حصان (662 كيلوواط) وعزم دوران يصل إلى 922 رطلاً (1250 نيوتن متر)، ومع ذلك فإن برابوس تحد من مقدار الالتواء إلى 775 رطل قدم (1050 نيوتن متر) لحماية مجموعة نقل الحركة، والتي يدعمها الموالف بضمان لمدة ثلاث سنوات أو 62000 ميل (100000 كيلومتر).

برابوس ترفع قوة مرسيدس-مايباخ GLS 600 إلى 900 حصان

قامت برابوس بتعديل مدخل المحرك ونظام الوقود مع إضافة عادم عالي الأداء من الفولاذ المقاوم للصدأ للمساعدة في زيادة الإنتاج يخترق العادم، الذي يمكن للسائق التحكم فيه بفاعلية، الناشر الخلفي الجديد بأنابيب عادم كبيرة مستطيلة الشكل،كما إن العادم والمصد الجديدين مجرد عدد قليل من الأجزاء الخارجية الجديدة التي تضيفها برابوس ، والتي تعزز مظهر سيارات الدفع الرباعي وتلعب دورًا أساسيًا في الديناميكا الهوائية، تساعد قطع الكربون الجديدة في تقليل الرفع بسرعات عالية.

برابوس ترفع قوة مرسيدس-مايباخ GLS 600 إلى 900 حصان

حصلت السيارة على تعديلات شاملة في التصميم الخارجي حيث قامت Brabusبتعديل التصميم الأمامي والخلفي بفضل أجزاء الكربون الجديدة، تم تجديد شبكة المبرد والتطعيمات الخارجية بلون Shadow Grey، وتم تركيب عجلات Monoblock Mمقاس 24 بوصة، وفي الداخل تم تنجيد السيارة بجلد بلونين وسيتم تصنيع كل سيارة حسب الطلب، وستقدم الشركة مجموعة متنوعة من التشطيبات الداخلية.

برابوس ترفع قوة مرسيدس-مايباخ GLS 600 إلى 900 حصان

لا تعاني سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600 بأي حال من الأحوال من نقص في القوة أو الفخامة ، ولكن برابوس تجد دائمًا طريقة لإضافة المزيد،حيث تعتبر Brabus 900 أكثر قوة من Maybach GLS القياسية بينما تبدو مختلفة بفضل الترقيات البصرية.