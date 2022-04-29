بايدن: الحرب بأوكرانيا تسببت في خسارة 10% من صادرات الحبوب عالميا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحرب في أوكرانيا تسببت في خسارة 10% من صادرات الحبوب عالميا.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز” قبل قليل ..

وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض أعلن فيه عن طلب قدمه للكونجرس بشأن تقديم 33 مليار دولار لتمويل أوكرانيا كدعم لحربها مع روسيا.

وبعد أن أدلى الرئيس ببيانه المعد سلفًا، سأله أحد المراسلين عن المسولين الروس "الذين يصورون هذا الصراع على أنه نزاع بالفعل بين الناتو والولايات المتحدة وروسيا".

كما تحدث المراسل عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مؤخرًا قائلاً إن "الناتو يخوض حربًا مع روسيا من خلال وكيل" وإذا كانت هذه التعليقات تثير قلقه.