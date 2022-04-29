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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلية: رفع درجة استعداد الشبكة الوطنية للطوارئ لاستقبال العيد

استعدادات عيد الفطر
استعدادات عيد الفطر المبارك

تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، منظومة العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، ورفع حالة الاستعداد وجاهزية المركز المحلى والمركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة خلال فترة الأعياد.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة،  واللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وممثلي الجهات المعنية.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك ، والاطمئنان على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمديريات والمرافق، ورفع حالة الاستعداد لفرق الطوارئ للحالة الزائدة.

وأكد "عصام" ، على المتابعة المستمرة على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ، وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال فترة الأعياد، والتنسيق والمتابعة مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ، ومجلس الوزراء للوقوف على كافة الأحداث والمستجدات.

وشدد نائب المحافظ على تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بإعداد وحصر البيانات الخاصة بكميات الأقماح الموردة خلال أيام العيد ، وحصر أسماء الموردين وتجار التجميع، وبيانات المساحات المحصودة وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين والزراعة.

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