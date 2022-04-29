ريم مصطفى: العمل في موسم رمضان صعب وقاس

كشفت الفنانة ريم مصطفى أسباب تمنيها عرض مسلسل سوتس بالعربي خارج الموسم الرمضاني.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد":"أرشح من البداية فكرة عرض المسلسل خارج رمضان، وخاصة أن العمل في موسم صعب وقاسٍ، والتصوير مكثف ولا وقت للراحة، ونعمل تحت ضغط شديد، وأنا لا أحب هذا، ولكن حينما عرض المسلسل شعرت أنه مختلف عن الأعمال الموجودة في الموسم، فهو خارج أي منافسة، وشاهدت إعجاب الجمهور به وبالديكور وبعدد من تفاصيل المسلسل وهذا حمسنا كثيرا.



وكانت قد عبرت الفنانة ريم مصطفى عن سعادتها بتكرار التعاون مع الفنان آسر ياسين في مسلسل سوتس بالعربي وذلك بعد تواجدهما سويا في مسلسل الثمانية المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية.



وقالت"ريم": آسر أصبح صديقا على المستوى الشخصي، وعلاقتي بكل الموجودين بالعمل رائعة، وأعتقد أن روح الصداقة بيننا في الحقيقة من جعلت الجمهور يتعلق بمشاهدنا في المسلسل، وشخصية كاميليا مختلفة مع كل "الكاركترات" وأنا لم أكن أقدم هذا إلا بمساعدة أصدقائي، فالممثل الذي يقف أمامي كان يعطيني الأداء ويفرضه عليّ، وجميعنا نساعد بعضنا البعض، وآسر كان يعطيني نصائح واقتراحات للمشاهد، وهذا يحدث مع الفنان أحمد داود ومحمد شاهين وتارا فهي صديقتي جدا على المستوى الشخصي، كل هذه التفاصيل صنعت روحًا في العمل بيننا وظهرت على الشاشة.



وكانت قد كشفت الفنانة ريم مصطفى كواليس انضمامها لمسلسل سوتس بالعربي الذي ينافس في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت "ريم" في تصريحات ل"صدى البلد": أنا لم أشاهد النسخة الأصلية من "سوتس"، وحينما عُرض عليّ العمل في البداية اعتذرت عن الدور ولكن وجدت اتصالًا من المخرجة مريم أحمدي متفاجئة من اعتذاري، وطلبت مني أن أشاهد دور كاميليا في النسخة الأصلية من العمل، ولكن لم أكن أريد أن أشاهد حتى لا أتأثر بشكل كبير بالشخصية، ولكن بحثت عنها وسألت أصدقاء شاهدوا العمل وحديثهم حمّسني كثيرا فقبلت تلك المغامرة، وبدأت رحلة كاميليا.



مسلسل سوتس بالعربي من بطولة احمد داود، اسر ياسين صبا مبارك، ، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.