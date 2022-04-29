عيد الفطر المبارك.. استخدام الألعاب النارية يعرضك للسجن المؤبد بالقانون

عيد الفطر المبارك.. تنتشر ظاهرة خطيرة في مثل هذه المناسبة وهي استخدام الألعاب النارية والتي يتسبب الكثير منها في وقوع العديد من الحوادث، لذلك وضع المشرع المصري عقوبات رادعة لمستخدميها تصل للمؤبد، حيث تندرج هذه الألعاب النارية المستخدمة في عيد الفطر المبارك تحت بند المفرقعات.

وفي هذا السياق، نستعرض عقوبة استخدام الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك، وفقا لقانون العقوبات:

عقوبة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى التي يستخدمها الشباب والأطفال في الأعياد والمناسبات ومنها عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر المبارك 2022

حدد مركز الفلك الدولي، موعد حلول عيد الفطر 2022 في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأوضح مركز الفلك الدولي في بيان أمس الخميس، أن العديد من الدول بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 2 أبريل/نيسان 2022، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 إبريل/ نيسان الموافق 29 من شهر رمضان، في حين بدأت دول شهر رمضان يوم الأحد 3 أبريل/ نيسان، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/ أيار الموافق 30 من شهر رمضان.