تقسيمة قوية بين لاعبي الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية وخططية للاعبين البدلاء والمستبعدون من مواجهة المصري وذلك خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية ركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجمل التكتيكية والخططية التي تدرب عليها الفريق في مران اليوم.

وشهدت التقسيمة مشاركة محمود علاء الذي غاب عن لقاء المصري الأخير بسبب الإيقاف، كذلك محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما".

وظهر جميع اللاعبين بمستوى جيد خلال التقسيمة التي أشرف عليها أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربان المساعدان، بينما قام دانيال ألفيس محلل الأداء بتدوين كافة الملاحظات.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.