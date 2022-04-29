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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض.. غادة عبد الرازق تبرز جمالها في أحدث ظهور

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"


وظهرت غادة عبد الرازق متألقة بإطلالة ناعمة ورقيقة حيث ارتدت فستان ذو أكمام باللون الأبيض مما أبرز أناقتها وجاذبيتها، أما من الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان النود الملائمة للون بشرتها، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة بسيطة تلائم إطلالتها.


وحلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية.

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سر رشاقتها، قائلة: "رشاقتي تكلفني جهد كبير ومبالغ كبيرة ومتابعة مستمرة مع أطباء متخصصين".

وأوضحت:" هناك خلطة خاصة أقوم بها وهي عبارة ماء الأرز فهو مفيد للبشرة ومنع تساقط الشعر".

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي، مؤكدا :" قررت اخذ استراحة محارب هذا العام من الاعمال الدرامية".

وعن عمليات التجميل، قالت غادة عبدالرازق: ،:"التفكير في عمليات التجميل بالنسبة لي حسب الدور، لو الدور تطلب مني ملعبش في ملامح وشي مش بعمل أي حاجة، حتى لو عندي خطوط ولا حاجة".

وتحدثت عبد الرازق خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، عن حالتها الصحية، قائلة :"شعري كله وقع من قدام وعندما ذهبت للطبيب أخبرني أن السبب نفسي".

وقال عبد الرزاق خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، :"  اتضحك عليا في ملايين من 4-5 سنين كانت باقي مستحقات لي في احد الأعمال الفنية".

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IMG_٢٠٢٢٠٤٢٩_١٧١١٥٧
بالابيض الفنانة غادة عبد الرازق تخطف انظار متابعيها صورة جديدة إطلالة ناعمة تبرز جمالها

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