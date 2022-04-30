كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

استقرت الجهة المنتجة لفيلم " العنكبوت " ، الذى يقوم ببطولته أحمد السقا و منى زكي على موعد نهائي لطرحه فى جميع دور العرض بموسم عيد الفطر بعد تأجيلات قاربت الـ 3 سنوات.

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.

تاجر مخدرات



فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

يشارك في الفيلم الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، ويعد هذا هو العمل الأول الذي يعرض بعد وفاته، حيث تأجل عرض الفيلم وقت طويل جداً.

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