بنتلي تقدم سيارة جديدة من طراز Bentayga ..مايو المقبل

تضيف بنتلي سيارة خامسة إلى خط إنتاجها في 10 مايو، وتشير الإعلانات التشويقية التي قدمتها العلامة التجارية البريطانية إلى أنها ستكون نسخة جديدة بقاعدة عجلات طويلة من بنتايجا SUV.

ظهرت نسخ موسعة من Bentley Bentayga منذ عام 2016، عندما صرح رؤساء الشركة الى مجلة Autocarالبريطانية أن نجاح مبيعات الطراز أثار نقاشًا داخليًا حول مختلف المشتقات الجديدة.

كان Mooted إصدارًا كوبيه، وهو إصدار محدود من الطراز عالي الأداء (والذي نعرفه الآن باسم Bentayga Speed ​​بمحرك W12) وإصدار قاعدة العجلات الطويلة، والذي تم اختباره على الطرق العامة منذ عام 2020.

لم تؤكد بنتلي ما إذا كان الطراز الجديد الذي سيصل الشهر المقبل هو بنتايجا ذات قاعدة العجلات الطويلة، ولكن الإشارات إلى طراز جديد "طال انتظاره" ومهندسوها وحرفيوها الذين يذهبون إلى "أطوال جديدة" تشير بالتأكيد إلى أن هذا هو الحال.

مضيفًا "بُعدًا إضافيًا للعافية على متن السيارة"، وسيكون هذا هو الطراز الخامس في مجموعة بنتايجا، حيث ينضم إلى السيارة القياسية V8، والسيارة الهجينة المكونة من 6 أسطوانات، و Bentayga Sالمثبتة، والسرعة التي تتصدر النطاق.

يُظهر مقطع فيديو معاينة قصير أصدرته شركة Creweالجزء الداخلي من الباب الخلفي، والذي يبدو أطول من ذلك الذي تم تركيبه في Bentayga الحالية، وهو مضاء بظلال أرجوانية مثيرة.

لم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية عن الأسعار أو المواصفات ومع ذلك، من المتوقع الإعلان عنها خلال الكشف الكامل في 10 مايو، ومن المتوقع أن يحصل الطراز الجديد على علاوة صحية على بنتايجا القياسية، والتي تبدأ من 155.555 جنيهًا إسترلينيًا، على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تقديمه مع نفس مجموعة المحركات.

قالت بنتلي: "لقد بذل المصممون والمهندسون والحرفيون التابعون للشركة قصارى جهدهم للجمع بين الفخامة والتكنولوجيا والأداء بطريقة لا يمكن إلا لشركة بنتلي تقديمها، مع بُعد إضافي للعافية على متن المركبة ، سيجلس الطراز الجديد براحة فخمة على قمة مجموعته ويقدم مجموعة من القدرات تفوق أي شيء معروض سابقًا".

يأتي ذلك بعد الأخبار التي تفيد بأن بنتلي ستطلق خمس سيارات كهربائية اعتبارًا من عام 2025 كجزء من خطتها Beyond100 لتصبح علامة تجارية محايدة للكربون فقط بحلول عام 2030.