الاختيار 3 الحلقة 28..بيان القوات المسلحة يمهل الجميع يومين لتلبية مطالب الشعب

شهدت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3، لقاء أخيرًا بين الفريق عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي لعرض بيان القوات المسلحة عليه قبل إذاعته عقب اندلاع مظاهرات 30 يونيو.

وأكد بيان القوات المسلحة على إمهال الجميع 48 ساعة لحل الأزمة وتلبية مطالب الشعب قبل تدخل الجيش رسميا لوقف الاقتتال الداخلي.

وقال السيسي في كلمته لمحمد مرسي، إن القوات المسلحة لن تسمح بحدوث اقتتال داخلي، أو دخول البلد في دائرة عنف، في الوقت الذي يرى فيه محمد مرسي أن التظاهرات ليست كبيرة أو قوية بالشكل المناسب بحسب المعلومات التي وردت إليه.

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه .

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.