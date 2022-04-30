بروتوكولات وبرامج جديدة تعقدها جامعة القاهرة خلال الفترة القادمة .. تفاصيل

وافق مجلس جامعة القاهرة، على عدد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون جديدة بين الجامعة ومؤسسات وهيئات دولية وجامعات مرموقة لمواكبة التطويرات التى يحتاجها سوق العمل .

ومن بين هذه الاتفاقيات ، الموافقة على بروتوكول التعاون بين محافظة الوادي الجديد والجامعة، بهدف منح 200 فدان للجامعات لاستصلاحها وزراعتها، وإجراء الأبحاث عليها باستخدام نظام الري والطاقة الشمسية.

كما تم الموافقة على برتوكول التعاون مع جامعة ويست فرجينيا ودراسة التعاون مع جامعة بيركلي وعدد من الجامعات الأمريكية المرموقة، بالإضافة الى دراسة عدد من المشروعات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الصينية، واعتماد الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون مع جامعة محمد بن زايد، ومذكرة التفاهم بين كلية العلوم والمرصد الفلكي الوطني لليابان في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب بكلية العلوم

كما تم الموافقة على استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل لوائحها الدراسية بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا

بالاضافة إلى إنشاء برنامج علوم البيانات لمؤسسات المعلومات بنظام الساعات المعتمدة، ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير التنمية الثقافية، وبرنامج دكتوراه التنمية الثقافية

على الجانب الأخر ، نظم مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة، معرضًا مجانيًا لتوزيع الملابس على طلاب الجامعة وذلك بصالة المشاهدة بالمدينة الجامعية وبالتعاون مع شركة تيد لاموند؛ استفاد منه نحو 1000 من الطلاب بالمدينة الجامعية والطلاب ذوي القدرات الخاصة من مختلف الكليات؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، وبناء على تأكيد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المعارض التي تنظمها الجامعة تضم ملابس جديدة وتوزع بالمجان، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على إقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتوفير المناخ الملائم لهم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي.



جدير بالذكر أن معارض الملابس التي تنظمها جامعة القاهرة للطلاب تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزامًا من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب.