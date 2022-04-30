عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكولات وبرامج جديدة تعقدها جامعة القاهرة خلال الفترة القادمة .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وافق مجلس جامعة القاهرة،  على عدد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون جديدة بين الجامعة  ومؤسسات وهيئات دولية وجامعات مرموقة لمواكبة التطويرات التى يحتاجها سوق العمل . 

ومن بين هذه الاتفاقيات ، الموافقة على بروتوكول التعاون بين محافظة الوادي الجديد والجامعة، بهدف منح 200 فدان للجامعات لاستصلاحها وزراعتها، وإجراء الأبحاث عليها باستخدام نظام الري والطاقة الشمسية.

كما تم الموافقة على برتوكول التعاون مع جامعة ويست فرجينيا ودراسة التعاون مع جامعة بيركلي وعدد من الجامعات الأمريكية المرموقة، بالإضافة الى دراسة عدد من المشروعات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الصينية، واعتماد الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون مع جامعة محمد بن زايد، ومذكرة التفاهم بين كلية العلوم والمرصد الفلكي الوطني لليابان في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب بكلية العلوم

txt

فتح باب التسجيل في “امتحان الالتحاق بالسلك الدبلوماسي" بـ "سياسة واقتصاد القاهرة"

txt

جامعة القاهرة تنظم معرضًا مجانيًا للملابس بمناسبة عيد الفطر

كما تم الموافقة على  استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل لوائحها الدراسية بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا 

بالاضافة إلى إنشاء برنامج علوم البيانات لمؤسسات المعلومات بنظام الساعات المعتمدة، ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير التنمية الثقافية، وبرنامج دكتوراه التنمية الثقافية

على الجانب الأخر ، نظم مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة، معرضًا مجانيًا لتوزيع الملابس على طلاب الجامعة وذلك بصالة المشاهدة بالمدينة الجامعية وبالتعاون مع شركة تيد لاموند؛ استفاد منه نحو 1000 من الطلاب بالمدينة الجامعية والطلاب ذوي القدرات الخاصة من مختلف الكليات؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، وبناء على تأكيد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المعارض التي تنظمها الجامعة تضم ملابس جديدة وتوزع بالمجان، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على إقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتوفير المناخ الملائم لهم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي.

جدير بالذكر أن معارض الملابس التي تنظمها جامعة القاهرة للطلاب تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزامًا من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب.

جلس جامعة القاهرة بروتوكولات 200 فدان الطاقة الشمسية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

علامات ليلة القدر.. الرياح فيها ساكنة فهل تصادف 29 رمضان؟

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

ترشيحاتنا

ليفربول ونيوكاسل الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30 - 4 - 2022

5 آلاف جنيه.. ارتفاع في أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022

أخبار التكنولوجيا| نتفليكس تُسرِح موظفيها بعد إلغاء 200 ألف اشتراك.. وآبل تتوقع 8 مليارات دولار انخفاضا في المبيعات

موعد عيد الفطر.. دار الإفتاء تستطلع رؤية الهلال مساء اليوم

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 30-4-2022

بينهم أطفال.. إرتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بالبحيرة إلى 9 وفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شراء تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

لبانة تقتل امرأة أثناء نومها.. والسبب مرعب

ريد كاربت في الصعيد.. لماذا احتل مهرجان المزاريطة الدولي التريند؟

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

فيديو

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ