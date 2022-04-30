الطاقة الأمريكية: إنتاج النفط تراجع في فبراير لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2021

أفاد تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض في فبراير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وأظهر التقرير أن إنتاج النفط انخفض إلى 11.31 مليون برميل يومياً في فبراير من 11.36 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

وهبط الإنتاج في تكساس إلى 4.83 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021، بينما ارتفع الإنتاج في نيومكسيكو إلى قرابة 1.41 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.

وقالت الإدارة إن الطلب على الخام الأميركي والمنتجات البترولية ارتفع في فبراير إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر ، بنحو 20.4 مليون برميل يومياً.

وأضافت أن الطلب على البنزين ارتفع إلى 8.6 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر .