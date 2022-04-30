11 مليون دولار حجم صادرات مصر من الأجبان للسوق الفلسطينى.. تفاصيل

بلغت صادرات مصر من الأجبان إلى فلسطين ما قيمته 11 مليون دولار خلال 2021

وأوضح تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه انه سجلت صادرات مصر لفلسطين من دهون نباتية ومرجرين بقيمة 8 ملايين دولار، وبطاطس مصنعة شيبس بقيمة 13 مليون دولار.

وسجلت عصائر الفاكهة بقيمة 8 ملايين دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة نحو 2.2 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان نحو 7 ملايين دولار، وسكر نحو 6.5 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها 6.2 مليون دولار.

وسجلت صادرات الشيكولاتة من مصر إلى فلسطين نحو 6 ملايين دولار، وخضار مجمد نحو 5.5 مليون دولار، وزيتون مخلل ومصنع نحو 4.4 مليون دولار، وصادرات بن مصنع نحو 3.7 مليون دولار وتبغ مصنع نحو 1.7 مليون دولار، وصادرات محضرات خضر نحو 3.4 مليون دولار، وصادرات صلصة طماطم نحو 2.6 مليون دولار.

وبلغت صادرات الحساء ومرق نحو 1.5 مليون دولار، وطحينة وحلاوة نحو 1.3 مليون دولار، وحلوى جافة نحو 1.2 مليون دولار، وبطاطس مجمدة نحو 1.2 مليون دولار، ومربى نحو مليون دولار.