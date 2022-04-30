حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بعيدهم

هنأ حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع عمال مصر والمصريين بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال، متمنيا أن يكون بداية حقيقية لمزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار لمصر.

وقال الحزب فى بيان له اليوم، السبت: “إن احتفالنا بتلك المناسبة في كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية بعمال مصر الذين يواصلون العمل ليل نهار في سبيل تكريس نهضة مصرية حقيقية في شتى المناحي والمجالات”.

وأكد أن عمال مصر عبر العصور المثل في إعلاء قيمة العمل في شتى المجالات، وباتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدا على أصالة الإبداع وقوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل.

ووجه حزب المؤتمر في بيانه التهنئة لعمال مصر قائلا: "كل عام وعمال مصر بخير وسلام، ورمز العطاء والكفاح.. كل عام وعمال مصر في قلب وعقل الدولة المصرية، وتضحياتهم تاج فوق رؤوسنا وبأيديهم يبني الوطن طريق التنمية والمستقبل الذي طالما حلمنا به تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".