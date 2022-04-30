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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بشبكة أمامية أكبر.. BMW تشوق محبيها لسيارة X1 موديل 2023| صور

BMW تشوق لسيارة X1
BMW تشوق لسيارة X1 موديل 2023

كشف وكيل BMW في مدينة شولي بفرنسا عن حدث خاص لإطلاق للجيل الجديد من X1 كروس أوفر، يتضمن صورة غامضة توضح بعضاً من اهم ملامح تصميم الطراز الجديد القادم، ولم يوضح المنشور، على موقع فيسبوك، ما إذا كان هذا هو التاريخ المخطط له أيضًا من BMW للكشف عن X1 الجديد لعامة الناس. 

BMW تشوق لسيارة X1 موديل 2023

جاء نص المنشور على الفيسبوك "يسعدنا دعوتك لاكتشاف سيارة BMW X1 الجديدة حصريًا خلال معاينتها الاستثنائية في وكيل BMW Charrier في Cholet يوم الاثنين ، 2 مايو من الساعة 5:00 مساءً. اغتنم فرصتك لتكون أول من اكتشف ذلك في فرنسا.

ولم يقدم منشور فيسبوك، أي تفاصيل أخرى حول X1، ومع ذلك؛ لدينا فكرة عما يمكن توقعه بعد رؤية لقطات تجسس لهذا النموذج منذ يونيو 2020.

BMW تشوق لسيارة X1 موديل 2023

وإذا حكمنا من خلال لقطات التجسس والعروض،  X1 الجديدة تتميز بتصميم مختلف عن الطراز الحالي، مثل العديد من سيارات BMW الحديثة الأخرى، والتي تبدو فيه الشبكات الأمامية أكبر مما كانت عليه في الطراز السابق، كما تشير الصورة المحفزة إلى وجود شكل زاوية اكثر حده للمصابيح الأمامية والخلفية.

تشير صورة المقصورة الداخلية المموهة إلى أن تخطيط لوحة القيادة مشابه جدًا لـ 2 Series Active Tourer، ويتضمن ذلك شاشات لأداء مهام الأدوات والمعلومات الترفيهية.

BMW تشوق لسيارة X1 موديل 2023

ستتوفر العديد من مجموعات نقل الحركة لسيارة X1 الجديدة، في الجزء العلوي من النطاق، يقال إن M35i تشترك في محرك مع M135i و M235i، وهذا من شأنه أن يمنحها محركًا رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني ينتج 302 حصانًا (225 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 450 رطلاً (332 نيوتن متر) مع منافذ عادم رباعية.

وستتوفر نسخة كهربائية جديدة أيضا من طراز iX1، لكن لا توجد تفاصيل كثيرة عنها في الوقت الحالي، مثل حجم البطارية، وتشير الشائعات إلى توفر تصميمات أحادية وثنائية المحرك.

BMW Charrier لقطات التجسس كهربائية المحرك

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