أحمد سعد الأكثر تداولا علي تويتر بعد ظهوره في مسلسل الكبير أوى

تصدر اسم الفنان أحمد سعد، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد ظهوره خلال أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل الكبير اوى6، التي عُرضت مساء اليوم.



وكانت التعليقات كالتالي:





شهدت احداث الحلقة الـ 29 من مسلسل “الكبير اوي” العديد من التفاصيل المشوقة والكوميدية بمهرجان المزاريطة الدولي.



استضاف حزلقوم الفنان أحمد سعد، وقاما بغناء اغنية “بحبك يا صاحبي” على ريد كاربت المهرجان والرقص سوياً.



بينما رحبت مربوحة بأحمد سعد قائلة: “سكوت سكوت سكوت .. جات الملوك ملوك ملوك”.



يذكر أن مهرجان المزاريطة السينمائي، احتل التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث جميع مستخدمي السوشيال ميديا، تمكن القائمون على إدارة مهرجان المزاريطة، ضمن حلقات مسلسل الكبير أوي 6، من جذب انتباه كثير من الفنانين.

منذ أن تم الإعلان عن مهرجان المزاريطة السينمائي، وأنتظر متابعو مسلسل «الكبير أوي 6» بشغف كبير عرض حلقات المسلسل التي تضمنت إذاعة المهرجان الذي يضفي روحا من الكوميديا الخفيفة، التي رسمت البهجة على وجوه كل من شاهدها فور عرض الحلقة الأولى من المهرجان التي شملت حفل الافتتاح، بظهور عدد كبير من نجوم الفن.