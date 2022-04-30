برلمانية: عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعل والتعمير والإنتاج

هنَّأت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدة على أهمية دور عمال مصر في بناء ورفعة الوطن، وأن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعل العمل والتعمير والإنتاج، وأن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.

كما وجّهت عطوة فى بيان صحفى لها الشكر لكل عمال مصر وللقيادات العمالية نظير ما يقدمونه من إسهامات فى شتى ميادين الحياة حيث يمثل العامل المصرى قاعدة الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعاً.

كما أثنت عضو مجلس النواب على التزام عمال مصر المخلصين بمواصلة العمل بشجاعة وإخلاص فى الظروف كافة، وهو ما يعكس رغبتهم الصادقة فى غد أفضل و مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

وتابعت: لا ننسي فى هذا المقام توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر العمالة غير المنتظمة وإعلان الرئيس بتوفير منحة مالية لهم للمساعدة على تكبد أعباء الحياة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم، فقدم الرئيس السيسي الدعم غير المسبوق للعمالة المنتظمة بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا في قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى.