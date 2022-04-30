"وثائقية" .. الحلقة الأخيرة من الاختيار٣ برؤية الكاتب الصحفي أحمد الدريني

كشف المخرج بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار ٣ عم تفاصيل الحلقة الأخيرة من المسلسل والتي يكتبها الكاتب الصحفي أحمد الدريني.



وكتب بيتر ميمي عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" انهاردة اخر حلقة درامية من مسلسل #الاختيار ..

شكرا للثقة الكبيرة اننا نكون جزء من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث".

تابع : "و بشكر فريق العمل اللى احتمل المسئولية لاكتر من ٣ سنين..الحلقة ٢٩ بعنوان #النهاية".

وأضاف :" غدا الحلقة ٣٠ و هى حلقة تسجيلية هامة جدا من اعداد و رؤية الصحفى ا.احمد الدرينى".



اختتم :" و نتقابل رمضان اللى جاى إن شاء لله فى مسلسل جديد و مشروع كبير جدا بدأ تحضيره من سنين و جه وقته اخيرا ..كل سنة و انتم طيبين و بخير".