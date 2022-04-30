مسلسل الاختيار كاشف.. أحمد موسى: أيادي الإخوان مليئة بالدم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة والشرطة قدمت شهداء كثر لمواجهة الإخوان والجماعات الإرهابية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "أيادي الإخوان مليانة دم ومفيش حد فيهم بريء وكلهم محرضين وقاتلين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مسلسل الأختيار كان واضحا وكاشفا لحقيقة الجماعة الإرهابية وخطورة الجماعة الإرهابية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "رأينا في مسلسل الاختيار تهديد خيرت الشاطر لـ وزير الدفاع في مكتبه بأن جماعة الإخوان سوف ترفع السلاح".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي وزير الدفاع آنذاك أكد لـ خيرت الشاطر أن القوات المسلحة هتشيل أي حد يرفع السلاح في وجه الجيش من على وش الأرض".

