بإطلالة جريئة.. منة فضالي تهنئ جمهورها بعيد الفطر عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتخطف الأنظار بإطلالة جريئة.



وبدت منة بتوب جلد باللون الأسود عاري الكتفين ومكشوف البطن، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق وعلقت قائلة "كل سنة وانتم طيبين".



روجت الفنانة منة فضالي لمسلسل “افراح ابليس ٢” ونشرت بوستر المسلسل عبر حسابها بموقع انستجرام ، و نال إعجاب متابعيها.

أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل “أفراح إبليس” تم تصوير جزء ثالث منه خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه بعد انتهاء الجزء الثاني، المقرر عرضه بشكل يومي على منصة شاهد vip.