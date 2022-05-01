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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد تكشف عن طقوسها في موسم رمضان| خاص

تارا عماد
تارا عماد

كشفت الفنانة تارا عماد عن طقوسها في موسم رمضان بعيدا عن احواء التصوير.

وقالت "تارا" في تصريحات ل"صدى البلد":الكثير من الطقوس في رمضان أهمها لمة الأسرة، ولكن انا حاليا منشغلة كثيرا بالتصوير.

وعلى جانب اخر كانت قد ردت الفنان تارا عماد على انتقاد الجمهور لديكورات مسلسل سوتس بالعربي حيث قالوا إنها لا تشبه الواقع.

وقالت "تارا": الجمهور علق على ديكورات المكاتب، ولكن أؤكد لهم أنها موجودة وطبيعية والصورة حلوة ونحلم أن يكون هذا شكل المكاتب بشكل عام.

وكشفت الفنانة تارا عماد عن طريقة تعاملها مع انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف رأت تعليقات الجمهور على مسلسل سوتس النسخة العربي الذي تشارك به في الموسم الرمضاني الحالي.

تارا عماد تشارك متابعيها مشاهد من «سوتس» عبر إنستجرام|شاهد

تارا عماد تروج لـ سوتس بالعربي عبر إنستجرام


وقالت تارا في تصريحات لـ"صدى البلد": لا أرد على الانتقادات وخاصة على السوشيال ميديا ولكن أقرأها وأحاول أن أفهم رأي الناس وفي البداية كنت أعرف أن هناك انتقادات وخاصة المهووسين بالمسلسل الأصلي ولكن بعدما شاهدوا المسلسل المصري أحبوه وشعروا أنه له روح مختلفة .
 

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