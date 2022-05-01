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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إمام محمدين: أحمد عبد القادر لاعب عالمي.. وعلى الأندية منح فرص احتراف للشباب

صدى البلد

أكد إمام محمدين مدير قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، نجح في تطوير مستواه الفني بعد رحيلة عن نادي المقاولون العرب.

وأشار محمدين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إلى أن لوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق روما الإيطالي هو من نجح في تطوير مستوي الفني لمحمد صلاح، في رحلة احتراف اللاعب في الدوري الإيطالي.

وواصل محمدين، أن محمد صلاح أصبح من أفضل لاعبي العالم وشيء نفتخر به كمصريين، لما يحققه من إنجازات مع ليفربول.

وتابع محمدين، إنه يجب على جميع الأندية منح فرص للشباب للاحتراف المبكر، سيفيد المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وعن تجربته مع إنبي واكتشافه للعديد من نجوم الكرة في الوقت الحالي، قال محمدين، تجربة إنبي تعد من أهم المحطات الناقلة في مشواري التدريبي، ونجحنا في تصدير لاعبين لجميع اندية الدوري استفاد منها الفريق البترولي خلال تلك الفترة.

وواصل محمدين، أن العامل المادي هو من يقف في اكتشاف العديد من المواهب في بعض الأندية، مؤكداً أن المنتخبات الأفريقية نجحت في تصدير لاعبيها في الخارج، اصبحوا القائم الرئيسي لمنتخبات بلادهم ضارباً بمنتخبات غانا ونيجيريا والسنغال.

وعن رأيه في مستوي أحمد عبد القادر لاعب الأهلي قال محمدين، «لاعيب عالمي»، فهو يملك موهبة كروية فهو من أفضل لاعبي مصر في الوقت الحالي.


 

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