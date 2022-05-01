روسيا: كبار موظفي إدارة بايدن يغادرون مناصبهم

كشفت روسيا عن موجة استقالات بين كبار موظفي البيت الأبيض، بسبب ما وصفته بانعدام الثقة في الإدارة الأمريكية وبشكل شخصي في الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر حسابها على "تيليجرام" إن "الجميع يفرون.. العديد من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوون الاستقالة من مناصبهم".

ونقلت عن وسائل إعلام أمريكية نبأ بدء "تسرب كبار المسؤولين من البيت الأبيض"، والذي عزاه الخبراء في الولايات المتحدة "للحالة المزاجية المتدنية على خلفية انعدام الثقة في الإدارة وبشكل شخصي في بايدن".

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن "الكثير من الناس في الإدارة الأمريكية سئموا على مدار العام.. ولذلك، كبير مستشاري بايدن للعلاقات العامة، سيدريك ريتشموند سيستقيل، وكبير مستشاري المناخ للرئيس الأمريكي، جينا مكارثي، ومسؤولون آخرون في الإدارة يخططون أيضا للمغادرة".

وفي وقت سابق من شهر أبريل، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن إدارة بايدن تدمر البلاد، مؤكدا أن ارتباك الرئيس جو بايدن "سيقود البلاد إلى الجحيم".

وتشهد الولايات المتحدة حالة من الانقسام وعدم الرضا حول سياسات البيت الأبيض، حيث كشف استطلاع جديد لشركة "هاريس" لاستطلاعات الرأي، أن 58% من الناخبين "منفتحون على وجود شخصية معتدلة من خارج الحزبين في انتخابات 2024".

وقال 63% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يريدون أن يترشح بايدن لولاية ثانية، في حين رفض 55% أن يترشح ترامب مجددا.