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ثقافة

تصنيف صعوبات التعلم ومواجهة الهجرة غير الشرعية بقصري ثقافة الأقصر وأرمنت

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى. 

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "أبواب الخير في رمضان"، وتحدث حسن عبد الباري عن باب قراءة القرآن وثوابه وصلوات التراويح والقيام وباب الزكاة ومساعدة الفقراء تجعل أبواب الجنة مفتوحة.

بجانب ذلك، نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تصنيف صعوبات التعلم"، وأوضحت كريمة التهامى مفهوم صعوبات التعلم وتصنيف صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم الأكاديمية.

فيما أعد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا.. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر"، وأوضح محمد علي التعريف بفضيلة الإمام الأكبر والمناصب التي اعتبرها فضيلة الإمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قيمة.

بينما قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "مواجهة الهجرة غير الشرعية"، وأوضح عمرو عبد الصبور أنه تنامت ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات العشر الأخيرة، ودفع تزايد أعداد الشبان الغرقى فى مياه البحر خلال رحلتهم للتسلل إلى بعض دول الاتحاد الأوربي، إلى وضع لستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعريف الشباب بخطورتها، ووضع الحلول الفعالة من خلال توفير فرص العمل لاستيعابهم في المشروعات القومية الكبرى، وتحقيق طموحاتهم وآمالهم فى حياة كريمة ومستقبل أفضل لهم فى وطنهم بدلا من رحلتهم إلى المجهول.

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ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة حكاية قصة بعنوان "المفتاح الذهبي" ألقاها مينا عادل أنور، وأكد بها أنه لا حيلة فى الرزق، فالرزق من عند الله، وإخراج الزكاة للفقراء والمساكين يساعد على توسيع الأرزاق والراحة النفسية فى إرضاء الله ودعاء الفقراء لك.

كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي قصة"الأسد الوفى" للمؤلف شوقى على هيكل ألقتها سارة عبد الوهاب.

وأقام قصر ثقافة حسن فتحي ورشة حكي قصة "اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف"، وتحدثت سلوى جودة عن الاحتفال الذي يقام كل عام في ٢٣ أبريل، ويعتبر هذا اليوم تاريخا رمزيا في عالم الأدب ودوره في تشجيع الناس على اكتشاف متعة القراءة.

بينما أقام قصر ثقافة الطود مناقشة كتاب "رواد الرياضة في مصر" تأليف السيد فرج وناقشته ثناء محمود، أخصائية المكتبة العامة بالقصر، وتحدثت عن محتويات الكتاب ونبذة عن مؤلف الكتاب. 

بالإضافة إلى ذلك، أعد القصر اليوم الختامي لورشة أشغال يدوية في أعمال الكروشية للمدربة أسماء أحمد، وتم عمل مفرش كروشيه من الكتان ومفرش من السيتان وطاقية وكوفية.

وقدم قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال أغنية "أهلا وسهلا رمضان". 

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبو الفضل محمد، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة رسم حر "رسم الريف المصرى" تنفيذ محمد خالد.

بينما أقام قصر ثقافة الطفل ورشة حرف يدوية نفذتها أميرة حمودة. 

بالإضافة إلى ذلك، أعد القصر دوريا ثقافيا للأطفال وهو عبارة عن أسئلة فى المعلومات العامة، أدارته فاطمة ماهر. 

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط دوريا ثقافيا للأطفال عبارة عن أسئلة فى المعلومات العامة، أدارته وردة حسن.

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